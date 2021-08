Va al mare con la famiglia e si sente male: bambina di 2 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale

Si sente male mentre è al mare con la famiglia e muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La piccola Dettely, bimba di due anni e mezzo è morta all’ospedale Gaslini di Genova dove era arrivata in gravissime condizioni dopo il trasferimento dall’ospedale di La Spezia.La bambina si era sentita male domenica scorsa dopo una giornata di mare con la famiglia. La sera stessa i nonni, la mamma e il papà, membri della comunità dominicana, l’avevano portata al pronto soccorso perché aveva forti mal di pancia e vomito. I medici l’hanno visitata e poi dimessa, ma la bimba continuava a peggiorare fino a quando i genitori non hanno deciso di portarla nuovamente in ospedale. A questo punto le sue condizioni erano molto più gravi e la piccola è stata portata al Gaslini di Genova.I medici l’hanno sottoposta a dialisi e a un intervento chirurgico all’intestino nel tentativo di salvarle la vita, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta per quella che si pensa possa essere stata una brutta infezione intestinale. Il padre ha puntato il dito contro l’ospedale spezzino, dicendo che si sarebbero subito dovuti rendere conto che qualcosa non andava visto che nel vomito della piccola c’erano diverse tracce di sangue. Ora un’indagine chiarirà le responsabilità del caso.

Fonte Leggo – foto generica web