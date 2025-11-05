Utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, una persona denunciata

A conclusione di un’articolata attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia (FR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino (FR) una persona del luogo, ritenuta responsabile del reato di “utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive” (art. 6 bis della Legge n. 401/1989).

Le indagini, avviate a seguito di mirata attività info–investigativa condotta dai militari operanti, hanno consentito di accertare che l’indagato, in data 12 ottobre scorso, presso il campo sportivo di Coreno Ausonio (FR), durante l’incontro di calcio tra le squadre A.S.D. Coreno Royal e Atletico Collepardo, mentre si trovava sugli spalti a ridosso del terreno di gioco, si sporgeva oltre la recinzione e agitava un fumogeno acceso in modo pericoloso, creando situazioni di potenziale rischio per l’incolumità dei presenti.

Per i fatti accertati, la persona è stata altresì segnalata all’Autorità di Pubblica Sicurezza per la valutazione dell’emissione di un provvedimento di D.A.SPO. sportivo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

