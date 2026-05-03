Uscita dal Consorzio: costituito il Comitato Cittadino del Territorio

Costituito il Comitato Cittadino del Territorio: Al centro l’uscita del comune di Sora dal Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora.

Si è ufficialmente costituito in data odierna il Comitato Cittadino del Territorio, nato dalla volontà condivisa dei Comitati “Liberiamo dai Consorzi” dei Comuni di Sora, Castelliri, Atina, Fontechiari, Pescosolido e Broccostella insieme al Comitato Civico di Arce.

L’incontro, partecipato e unitario, ha sancito la nascita di un organismo civico con un obiettivo chiaro e specifico: sostenere l’uscita del Comune di Sora dal Consorzio di Bonifica n. 8 e opporsi alla possibile adesione al Consorzio unico.

Presidente del costituendo comitato è l’imprenditore Ennio Bruni, promotore della petizione popolare che accompagnerà le prossime iniziative pubbliche.

Il coordinamento del Comitato cittadino e di tutte le realtà aderenti è affidato al Signor Mauro Tomaselli, figura di riferimento per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività sul territorio.

Per aderire al Comitato o ricevere informazioni: 3473057821