“Uscire dal Tunnel”, a Sora il convegno che rilancia il territorio: “La Valle del Liri va valorizzata”

Si è svolto a Sora il primo convegno provinciale dell’associazione Consumerismo dal titolo “Uscire dal Tunnel”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle potenzialità ancora inespresse della Valle del Liri, del Sorano e della Valle di Comino.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto importante tra istituzioni, associazioni e operatori dell’informazione, con l’obiettivo di promuovere un percorso condiviso di crescita e sviluppo locale. Al centro del dibattito, la necessità di costruire una nuova consapevolezza sulle risorse culturali, turistiche ed economiche di un’area considerata tra le più suggestive del territorio provinciale.

Nel corso del convegno è stato più volte sottolineato quanto sia fondamentale rafforzare il “brand territoriale” della Valle del Liri e delle aree limitrofe, puntando su identità, tradizioni, bellezze paesaggistiche e capacità imprenditoriali locali. Un progetto che mira a trasformare le potenzialità del territorio in occasioni concrete di rilancio e attrattività.

Presenti all’evento il sindaco di Sora e presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, il delegato provinciale di Consumerismo Mariano Taglialatela e la direttrice del quotidiano Cassino Notizie Paola Polidoro, insieme a numerosi cittadini, rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio.

L’iniziativa ha lanciato un messaggio chiaro: investire nella valorizzazione della propria terra significa creare opportunità, rafforzare il senso di appartenenza e costruire prospettive concrete per il futuro.