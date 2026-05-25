Urne in Ciociaria, tra conferme e sorprese

Le elezioni amministrative in provincia di Frosinone ridisegnano la mappa politica locale tra conferme pesanti, nuovi ingressi e cambi di guida nei municipi chiamati al voto.

Tra i risultati più significativi spiccano le riconferme di Lucio Fiordalisio a Patrica, Anselmo Rotondo a Pontecorvo, Ennio Marrocco a Cervaro e Pietro Sementilli a Ripi, amministratori che hanno ottenuto nuovamente la fiducia degli elettori confermando la continuità amministrativa nei rispettivi Comuni.

Volti nuovi invece in altri centri della provincia: a Belmonte Castello è stato eletto Carlo Medagli, a Boville Ernica Benvenuto Fabrizi, a Fontana Liri Giuseppe Battista, a Guarcino Urbano Restante e a Trevi nel Lazio Francesco Graziani.

Il voto consegna così un quadro politico variegato, nel quale gli elettori hanno premiato sia l’esperienza amministrativa sia la voglia di rinnovamento. Da oggi si apre la fase più delicata: quella delle scelte concrete per territori che chiedono risposte su sviluppo, servizi e qualità della vita.