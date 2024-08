Urbanistica, l’assessore Ciacciarelli: “Grazie al lavoro di squadra del governo regionale, approvati importanti provvedimenti”

«L’approvazione in Consiglio regionale della Proposta di Legge regionale n. 166 del 15 luglio 2024, concernente le variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, conferma il buon lavoro di squadra del Governo regionale e della maggioranza di centrodestra. In particolare, mi sento di esprimere soddisfazione per l’approvazione di due importanti emendamenti in materia urbanistica, frutto del costante lavoro portato avanti in questi mesi dal nostro assessorato, in piena sintonia e ascolto costante delle amministrazioni locali. Abbiamo infatti provveduto a modificare gli articoli 65 e 66 della Legge regionale 38/1999 per consentire ai Comuni di continuare a utilizzare gli strumenti di pianificazione urbanistica di cui sono dotati (PRG e Piani Attuativi) o loro varianti, in attesa dell’approvazione dei PUCG, e a modificare la legge regionale 13/1997 introducendo la possibilità per i piani attuati all’interno dei consorzi industriali di adeguare i parametri edificatori nei limiti degli indici NTA del PRT. Si tratta di provvedimenti attesi da tempo e risolutivi di problematiche sempre più evidenti sul territorio laziale, conferma dell’importanza di mantenere un contatto costante con il territorio per comprenderne le esigenze. Ringrazio il presidente Rocca, il capogruppo della Lega Cartaginese e l’intera maggioranza consiliare per aver contribuito a questi importanti risultati».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA