UPI, Pittiglio capogruppo PD Provincia: congratulazioni a Luca Di Stefano

“Voglio rivolgere le mie congratulazioni a Romoli, presidente UPI, e a Luca Di Stefano, eletto vicepresidente. Sono sicuro che Luca Di Stefano sapra valorizzare al meglio le province del Lazio e quella di Frosinone”.Così in una nota Enrico Pittiglio, capogruppo Pd al consiglio provinciale di Frosinone.“Molto bene – prosegue – l’asse del basso Lazio, che è stato determinante per questo risultato. Un segnale importante, anche in virtù dei numerosi punti di convergenza emersi sulle strategie da mettere in campo per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori”.

comunicato stampa