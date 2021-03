UPI Lazio si concentra su turismo ed enti locali

L’Unione Province del Lazio, pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Regione Lazio per il riordino della disciplina in materia di turismo, ritiene essenziale sottolineare il cambio di contesto istituzionale in cui questa proposta normativa si colloca.Il presidente Antonio Pompeo dichiara: “L’Upi Lazio ha sollecitato la Regione Lazio a costituire un gruppo di lavoro con le associazioni degli enti locali per definire un intervento organico di riordino della legislazione regionale. Vista la rilevanza della materia turistica – prosegue ancora Pompeo – rispetto allo sviluppo dei territori, l’Upi Lazio auspica che questo provvedimento normativo sia inserito in un più generale intervento di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali, per garantire la coesione territoriale in una prospettiva di valorizzazione di tutte le istituzioni locali previste in Costituzione.“Come presidente della Provincia di Frosinone e di Upi Lazio – conclude Pompeo – mi auguro che la Regione Lazio accolga le nostre richieste di valorizzare il ruolo istituzionale delle Province“.

COMUNICATO STAMPA

Correlati