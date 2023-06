Upi Lazio – Gianluca Quadrini: “un incontro per ripartire e dare forza all’azione sul territorio”

“Un incontro per ripartire e dare forza all’azione sul territorio” definisce l’incontro Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, avvenuto ieri a Roma con il Presidente dell’Upi Lazio, Alessandro Romoli, eletto lo scorso aprile insieme al Vice Presidente, Luca Di Stefano, Presidente della Provincia di Frosinone. “Dopo le elezioni era necessario confrontarsi sul lavoro da intraprendere per riportare le province del Lazio al centro della vita amministrativa.” – afferma Quadrini – “oggi ho rappresentato la Provincia di Frosinone e la persona del Presidente, Luca Di Stefano, per istituire, insieme a Romoli, un tavolo di lavoro, operativo sin da subito, che metta in piedi delle strategie per la nuova governance affinchè lavori intorno a progetti che hanno come scopo il benessere dei territori e il miglioramento dei servizi per le nostre comunità”

“Le Province rappresentano un ingranaggio indispensabile nel governo dei territori” – conclude Gianluca Quadrini – ed è importante sottolineare come viene sempre più maturando l’esigenza di cambiare per essere in condizione di svolgere un ruolo fondamentale nella ripresa dei nostri territori. E con grande orgoglio, posso dire che la provincia di Frosinone è sempre più protagonista di questa crescita avendo dimostrato grande capacità di programmazione e pianificazione di progetti per supportare i nostri comuni nelle attività.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA