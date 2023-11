Uomo trovato senza vita in casa

E’ stato trovato privo di vita in casa in località La Mosca a Veroli, era davanti al camino ustionato, per Francesco Quattrociocchi di 87 anni purtroppo non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I familiari non riuscendo a mettersi in contatto con l’anziano hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi.Sul posto si sono recati anche i carabinieri per i rilievi del caso.

