Uomo trovato riverso a terra in una pozza di sangue: soccorso e trasportato in ospedale

Un uomo è stato trovato riverso a terra da un giovane che stava rincasando, è successo nel quartiere Colle centro storico di Arpino, probabilmente colto da un malore è caduto a terra battendo violentemente la testa e perdendo molto sangue. Sul posto, non con poche difficoltà perchè l’ambulanza non poteva arrivare fino alla strada essendo vicoli molto stretti, sono arrivati a piedi i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo ed è stato trasportato all’ospedale SS. Trinità di Sora per le cure del caso.

Foto archivio

