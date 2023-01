Non riuscivano a mettersi in contatto con lui e così sono stati avvisate le forze dell’ordine che in collaborazione ai vigili del fuoco si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, in località Ponte a Pontecorvo dove sono entrati e hanno trovato il pensionato di 68 anni riverso sul pavimento, molto probabilmente colpito da un malore che gli è stato fatale, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Foto archivio