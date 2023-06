Drammatica scoperta nel pomeriggio di oggi a Frosinone, dove un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione. La scoperta fatta dal figlio che non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, si è recato nell’abitazione trovando l’uomo senza vita, immediata la chiamata ai sanitari del 118,ma purtroppo per l’uomo un anziano di 83 anni non c’è stato nulla da fare.L’83enne era molto conosciuto in città perchè era stato proprietario di un noto bar.

Foto archivio