ARPINO – Un uomo di 60 anni è stato trovato ferito e privo di sensi nel suo ranch in località Sant’Amasio ai confini con il comune di Casalvieri. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, l’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale SS. Trinità di Sora dove si trova per gli accertamenti. Non è chiaro se si tratti di un malore oppure di un incidente dovuto a un calcio di un cavallo che l’uomo accudiva e potrebbe averlo colpito facendolo cadere a terra battendo la testa.

