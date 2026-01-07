Uomo tenta il suicidio armato di coltello: la Polizia lo salva in extremis

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Frosinone è intervenuta nella periferia cittadina su disposizione della Sala operativa, dove era giunta segnalazione della presenza di un uomo dagli intenti suicidi e armato di coltello.

Giunti prontamente sul posto, gli agenti delle Volanti individuavano il soggetto accovacciato sulla balaustra a ridosso di un corso d’acqua in procinto di lanciarsi.

Afferravano immediatamente l’uomo, sollevandolo di peso e, nonostante si dimenasse e volesse mettere in atto i propri propositi, riuscivano ad allontanarlo dal luogo e affidarlo successivamente alle cure dei sanitari, precedentemente allertati.

Poco distante dalla balaustra è stato rinvenuto il coltello da cucina con la lama lunga cm 21 e manico di materiale plastico lungo cm 11.

Foto archivio