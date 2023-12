Uomo stroncato da un malore fatale mentre e’ alla guida della sua auto

Posta Fibreno – Una scena agghiacciante quella apparsa ai soccorritori e’ successo in serata nel piccolo centro ciociaro. Un uomo si e’ accasciato all’interno della sua auto colto da un malore fatale, ogni soccorso e’ risultato vano l’uomo e’ deceduto stroncato da un malore, in una via del paese. L’uomo era molto conosciuto per l’attività che svolgeva. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri.

foto archivio

