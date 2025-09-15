Uomo si lancia dal balcone e uccide accidentalmente una vicina

Tragedia ieri domenica 14 settembre, intorno alle 18:00 nel quartiere Baggio a Milano,un drammatico episodio ha sconvolto una comunità tranquilla: un uomo di circa 70 anni ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal balcone del suo appartamento al quarto piano di un palazzo in via Fratelli di Dio. Nel corso del gesto estremo, l’uomo ha colpito una vicina di casa, Francesca Manno, donna italiana di 83 anni, che stava passeggiando nel cortile condominiale — forse di ritorno dal gettare la spazzatura — e che è deceduta sul colpo.Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione San Cristoforo, il 70enne si è arrampicato al balcone e, senza accorgersi della presenza della signora nel cortile, si è lasciato cadere. L’impatto è stato violento e immediato.La vittima, Francesca Manno, è morta all’istante. L’uomo è rimasto gravemente ferito, con fratture multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato con urgenza all’Ospedale Niguarda, dove è rimasto cosciente durante il trasferimento.Gli inquirenti stanno considerando un’ipotesi di omicidio colposo nei confronti del 70enne. Sarà necessario stabilire se ci siano responsabilità penali legate al gesto, nonché se vi sia stata qualche negligenza — ad esempio nel valutare la sicurezza dell’abitazione o nel prevedere le conseguenze del gesto stesso. I rilievi sono già stati effettuati, e la Procura ha avviato gli accertamenti del caso.Il quartiere di Baggio è rimasto scosso da quanto accaduto. La vicenda sottolinea come un gesto disperato possa avere effetti tragici non solo sulla persona che lo compie, ma su chi, per pura fatalità, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. I vicini descrivono la vittima come una persona stimata, benvoluta, e il gesto dell’uomo come qualcosa di inspiegabile, che non lascia spazio a parole facili.

Foto archivio