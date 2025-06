UOMO SCOMPARSO, RICERCHE IN CORSO LUNGO IL FIUME: ORE D’ANSIA

Mobilitati vigili del fuoco, unità fluviale e carabinieri. La comunità di Sant’Angelo in Theodice in apprensione.

Ore di apprensione e intensa attività di ricerca a Sant’Angelo in Theodice, frazione del comune di Cassino, dove da ieri sera si sono perse le tracce di un anziano residente, scomparso nei pressi del fiume Gari. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, risulta irreperibile dalle 19:30 di ieri, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro, hanno dato l’allarme.

Il primo indizio preoccupante è arrivato proprio sul luogo della scomparsa, in località “Campana nella Pace”, dove i parenti hanno rinvenuto l’auto parcheggiata e alcuni effetti personali abbandonati sulla riva. Un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare l’ipotesi di un incidente fluviale.

Le ricerche, coordinate dai carabinieri della compagnia di Cassino, sono partite già in serata e sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba, le operazioni si sono intensificate con l’impiego di mezzi specializzati: i vigili del fuoco, supportati dall’unità fluviale, stanno battendo ogni tratto accessibile del Gari con gommoni e sonde. L’intervento dei sommozzatori, al momento in standby, resta un’opzione concreta qualora si individuassero aree critiche lungo il corso d’acqua.

Il fiume Gari, noto per il suo andamento tortuoso e la presenza di correnti inaspettate, rappresenta un ostacolo impegnativo per i soccorritori. A complicare ulteriormente la situazione è la fitta vegetazione che in molti tratti impedisce l’accesso rapido e visibilità limitata.

Nel frattempo, sul posto si è radunata una piccola folla composta da volontari, conoscenti e residenti della zona. Tutti uniti da una speranza comune: ritrovare l’uomo ancora in vita, magari ferito o disorientato, nascosto in qualche anfratto lungo la riva.

“È una persona conosciuta da tutti qui, un uomo abituato a passeggiare lungo il fiume. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere”, racconta una residente del posto visibilmente scossa.

Ma con il passare delle ore, cresce anche il timore che quella che oggi è una scomparsa possa trasformarsi in tragedia. In molti temono che possa essersi trattato di un incidente improvviso, consumatosi nel silenzio di un tratto di fiume che l’uomo frequentava da sempre.

Le autorità invitano chiunque possa aver visto o notato qualcosa a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata, con l’auspicio che non sia ancora troppo tardi.

FOTO ARCHIVIO