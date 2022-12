Uomo precipita da una scala e muore

E’ precipitato da una scala dopo un volo di diversi metri mentre stava lavorando in località Colle Capito a Veroli, un operaio di 58 anni è deceduto nella mattinata di oggi poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una eliambulanza, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Foto archivio

