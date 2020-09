Uomo muore per aver mangiato troppa liquirizia

Numerosi studi hanno dimostrato che l’acido glicirrizico può causare «ipertensione, ipopotassiemia (quando i livelli di potassio diventano pericolosamente bassi) alcalosi metabolica, aritmie fatali e insufficienza renale». Tutti questi sintomi sono stati registrati nella cartella clinica del paziente e sommati tra loro hanno causato la sua morte.

L’uomo, in operaio edile, si è sentito male in un fast food dove ha iniziato a tremare per poi perdere conoscenza. Nonostante il ricovero immediato (è stato sottoposto a ventilazione artificiale) e una terapia mirata per alzare i livelli di potassio non ce l’ha fatta ed è morto 32 ore dopo il ricovero. Quando i medici hanno ascoltato i suoi familiari hanno scoperto che l’uomo aveva una dieta piuttosto povera e consumava ogni giorno uno o due pacchetti di caramelle morbide e poco altro. Nelle ultime settimane l’uomo era passato dal mangiare caramelle alla frutta a caramelle alla liquirizia nera.

Perché consumare troppa liquirizia fa male (soprattutto agli ipertesi)

Consumare troppa radice di liquirizia o caramelle aromatizzate alla radice di liquirizia può essere pericoloso perché la glicirrizina abbassa i livelli di potassio del corpo. Questo, a sua volta, può portare ad ipertensione e alterare il ritmo cardiaco. La morte per troppa liquirizia è decisamente un caso estremo ma è necessario fare attenzione. Un consumo moderato di liquirizia è considerato sicuro, tuttavia assumere grandi quantità per oltre quattro settimane può essere pericoloso per la salute e portare a effetti collaterali come pressione alta, riduzione dei livelli di potassio, mal di testa, debolezza, ritenzione di sodio e in casi rari danni cerebrali. Chi soffre di pressione bassa può trarre giovamento dalla liquirizia poiché aumenta la pressione del sangue: l’ideale dunque soprattutto d’estate con il grande caldo. Per lo stesso motivo va consumata con parsimonia, e non è indicata per le persone che soffrono di ipertensione.

