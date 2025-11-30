Uomo accoltellato e abbandonato in strada: lanciato da un’ auto in corsa

Una drammatica aggressione si è consumata nella serata di ieri lungo Strada della Torre, a Pontinia, dove un uomo di origini indiane, di 37 anni, è stato accoltellato e ucciso. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata lanciata da un’auto in corsa e abbandonata sull’asfalto.

Il corpo è stato rinvenuto davanti a un’abitazione della zona. Alcuni residenti, che avrebbero assistito ai concitati momenti successivi all’aggressione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma per il 37enne non c’era ormai più nulla da fare: è stato dichiarato deceduto poco dopo l’arrivo della squadra sanitaria.

A intervenire anche i carabinieri della Compagnia di Latina, ora impegnati nel ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio. I militari stanno ascoltando i testimoni presenti e acquisendo eventuali filmati di videosorveglianza presenti lungo la strada. Al momento non è chiaro se l’uomo sia stato colpito durante una lite avvenuta altrove e successivamente trasportato in quel punto, o se l’aggressione sia avvenuta direttamente a bordo del veicolo da cui sarebbe stato poi scaraventato.

L’area è stata parzialmente transennata per consentire i rilievi tecnico-scientifici della scena del crimine. Le indagini proseguono senza sosta per identificare chi si trovasse sull’auto e per chiarire i motivi all’origine del gesto.

