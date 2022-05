Università Sapienza al XXVII Campionato nazionale di calcio a 5 “De Dominici- Soldani”

Le Università rappresentano il cardine su cui poggia la crescita culturale e socio-economica di qualunque paese, così come è stato, nel rispetto dello Statuto dell’Ateneo e negli intendimenti dei Fondatori fra i quali il Rettore Eugenio Gaudio e Direttore Generale Carlo Musto D’Amore, nel momento della costituzione del Club. Nello svolgimento delle proprie missioni istituzionali – didattica, ricerca e terza missione – l’Università mette a fattor comune conoscenze, innovazione e ricerca, e crea una rete di relazioni che coinvolge non solo la comunità accademica nel suo complesso, ma anche il tessuto sociale, economico e produttivo a livello locale, nazionale e internazionale, contribuendo alla competitività del Sistema Paese. La Sapienza fondata nel 1303, con una storia di 719 anni, è un’università pubblica statale, plurale e generalista, il più grande ateneo d’Europa, orientata alla dimensione internazionale, alla formazione e alla ricerca di eccellenza, con un patrimonio scientifico e culturale in tutti i campi del sapere. Il personale Sapienza con entusiasmo e sana competizione parteciperà al torneo per far risplendere l’immagine dell’Ateneo anche nell’ambito sportivo. COMUNICATO STAMPA