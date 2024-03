Università, Regimenti: “Polemiche surreali, Giunta sempre attenta a esigenze studenti”

«Le polemiche dell’opposizione sull’università sono alquanto surreali: ieri il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a Cassino, ha semplicemente descritto una situazione che si è venuta a creare anche a causa di ritardi del passato. La Giunta Rocca ha sempre tenuto in considerazione le richieste degli studenti, come accaduto in occasione della protesta con le tende, e ha aumentato di quattro milioni di euro i fondi per le borse di studio. Continueremo a lavorare per rispondere alle esigenze degli studenti universitari e migliorare la qualità della loro vita durante gli anni accademici». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.«L’Università non può essere un terreno di scontro. Su questi temi è sbagliato dividersi, perché favorire il diritto allo studio significa rendere più forte la nostra democrazia. È, tuttavia, evidente che se le politiche del passato fossero state efficaci, gli studenti non sarebbero scesi in piazza a protestare nei mesi scorsi. La demagogia la lasciamo all’opposizione». Ha concluso l’assessore Regimenti.

COMUNICATO STAMPA