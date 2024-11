Università, Regimenti: “Oltre 107 mln di fondi statali per borse di studio nel Lazio”

«Grazie all’efficace sinergia tra Ministero dell’Università, Conferenza delle Regioni e Regione Lazio e ai fondi del Pnrr, aumentano le risorse statali destinati al finanziamento delle borse di studio del Lazio per il 2024/2025 che ammontano a 107,2 milioni di euro, cifra alla quale si aggiungerà la quota di competenza regionale. Ringrazio il Governo e il Ministro Anna Maria Bernini per l’attenzione dimostrata verso gli studenti che scelgono di studiare negli Atenei del Lazio: più risorse per le borse di studio significa avere la possibilità di allargare il diritto allo studio e ampliare la platea di beneficiari del sussidio che per molti studenti é imprescindibile per poter completare la propria formazione accademica e inseguire i propri sogni. La Giunta Rocca, anche grazie al lavoro portato avanti da Lazio Disco, continuerà ad essere al fianco degli studenti e a investire sull’Università perché è dagli Atenei che passa il futuro della Regione e del Paese». Così Luisa Regimenti, assessore all’Università.

COMUNICATO STAMPA