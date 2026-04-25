UNIVERSITÀ, REGIMENTI: NOI SEMPRE PER IL DIALOGO, CONFRONTO CON STUDENTI SARÀ IN CONSIGLIO CON TUTTE LE RAPPRESENTANZE

«Quanto riferito dai consiglieri regionali Ciarla, Bonafoni e Mattia non risponde alla realtà dei fatti. Tutte le associazioni studentesche saranno convocate nei prossimi giorni dalla Commissione consiliare competente e saremo presenti sia io che l’Assessore Alessandro Calvi. Per noi il confronto con gli studenti è prezioso, come abbiamo sempre dimostrato in questi anni. Il confronto non può che avvenire nell’unico organo deputato al confronto, il Consiglio regionale, dove avremo modo di interloquire con tutte le associazioni studentesche garantendo pluralismo e partecipazione delle stesse. I consiglieri avrebbero voluto un confronto parziale con una piccola parte della rappresentanza studentesca, ignorando gli altri rappresentanti della Consulta. Noi, invece, abbiamo il dovere di parlare con tutti, senza discriminazioni». Così Luisa Regimenti, assessore all’Università della Regione Lazio.