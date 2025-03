UNIVERSITÀ, REGIMENTI: «ABOLIZIONE TEST MEDICINA NOVITÀ POSITIVA, AL FIANCO DEI RETTORI NEL GESTIRE CAMBIAMENTO»

«L’abolizione del test di ingresso a Medicina è una rivoluzione positiva per l’Università. La riforma approvata dalla Camera e fortemente voluta dal Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ringrazio per l’impegno profuso, supera il numero chiuso e introduce un criterio più meritocratico di selezione per gli aspiranti medici. È una buona notizia per il sistema universitario che sarà più aperto e accessibile, in grado di mandare avanti chi davvero è portato per intraprendere la professione medica. Saremo al fianco dei Rettori degli Atenei del Lazio chiamati a gestire questo cambiamento e a garantire l’eccellente qualità della formazione in Medicina che, da sempre, è un fiore all’occhiello del nostro sistema universitario».Lo dichiara l’assessore all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

