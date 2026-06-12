UNIVERSITÀ, ONLINE IL NUOVO BANDO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2026-2027

È stato pubblicato sul sito di DiSCoLazio il nuovo bando per il diritto allo studio universitario della Regione Lazio relativo all’anno accademico 2026-2027, uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità di accesso alla formazione universitaria e sostenere concretamente gli studenti nel loro percorso di studi.

La Regione Lazio continua a destinare risorse significative per ampliare le opportunità di accesso ai benefici previsti dal sistema regionale del diritto allo studio, tra i quali borse di studio, contributi economici e servizi dedicati agli studenti universitari. L’obiettivo è accompagnare i giovani lungo tutto il percorso formativo, sostenendone il merito e favorendo l’inclusione sociale.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso, alle modalità di presentazione delle domande e alle scadenze sono disponibili sul portale dedicato al diritto allo studio www.laziodisco.it.

«Investire nel diritto allo studio significa investire nel futuro della nostra Regione. Con la pubblicazione del nuovo bando confermiamo il nostro impegno a favore delle studentesse e degli studenti, affinché nessun talento sia costretto a rinunciare agli studi per ragioni economiche. Quest’anno, con un investimento record di 200 milioni di euro, abbiamo ammesso alla borsa di studio tutti i 39mila studenti idonei. Il nostro impegno continua anche nell’anno accademico 2026-2027, nella consapevolezza che il diritto allo studio rappresenta una leva strategica per la crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio e del Paese intero», sottolinea Luisa Regimenti, assessore all’Università della Regione Lazio.

«Con la pubblicazione del bando per l’annualità 2026/2027 la Regione Lazio e DiscoLazio confermano il proprio impegno a sostegno di studenti e famiglie. La Regione Lazio, sotto la guida del presidente Rocca, nell’annualità in corso si è contraddistinta per essere la prima in Italia per le risorse messe in campo per le borse di studio garantendo a tutti gli idonei di accedere al beneficio. Il diritto allo studio è il pilastro sul quale fondiamo il futuro del Lazio. Partiamo dal sostegno e dall’equità per costruire una società più giusta che guardi alle giovani generazioni» dichiara l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e Urbanistica, Alessandro Calvi.

«Per noi il diritto allo studio non è un principio astratto, ma un impegno concreto nei confronti di ogni studentessa e di ogni studente che sceglie di intraprendere un percorso universitario nel Lazio. Dietro ogni borsa di studio c’è un’opportunità reale, capace di incidere sul futuro di chi ne beneficia. Dietro ogni opportunità, c’è una possibile professionista, un futuro ricercatore, un imprenditore: la nuova classe dirigente che il Lazio prepara per il proprio territorio e per il Paese. Per questo continueremo a lavorare con la stessa determinazione: perché il diritto allo studio è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per costruire una società capace di valorizzare il merito di ciascuno», dichiara il presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio.