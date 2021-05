Università di Cassino: ultimi posti per iscriversi alla IX edizione del corso (Webinar) di Criminologia e Scena del Crimine

Ultimi posti per iscriversi all’interessantissimo Corso di Formazione in Criminologia e Scena del Crimine (in modalità Webinar), patrocinato dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, organizzato da Primavera Studentesca e dall’ideatore Dr. Piero Iafrate di Pontedera (PI).

Michela Giannandrea: abbiamo fortemente voluto questo Corso di formazione, in quanto le precedenti edizioni hanno riscosso un grande successo. Il corso è aperto a tutti, Avvocati e Professionisti, Operatori delle Forze dell’Ordine, Studenti di ogni Facoltà, Operatori del settore giudiziario, Investigatori, Medici, Psicologi, Giornalisti, Operatori sanitari (in particolare 118 e affini), Infermieri forensi, Operatori del sociale, Assistenti Sociali etc. I vari moduli formativi forniranno i principali strumenti teorici, metodologici e pratici indispensabili per affrontare al meglio i diversi possibili scenari di intervento in ambito forense sulla base di un ormai sempre più imprescindibile approccio multidisciplinare.

Il percorso formativo avrà una durata di 15 ore, distribuite in tre giornate 13/14/15 Maggio, durante le quali verranno affrontati i compiti del criminologo, l’evoluzione della scienza criminologica, la scena del crimine, l’uso delle attrezzature, le dinamiche psicologiche dell’autore di un reato, una parte del corso sarà dedicato al diritto penale e alla medicina legale. Il corso verrà tenuto su piattaforma digitale e potrà essere seguito comodamente da casa. Il costo ridotto vista la modalità on line è di 170 € (iva inclusa).

Piero Iafrate, docente e responsabile scientifico del corso: abbiamo individuato Docenti del corso con un curriculum di grande prestigio: il Antonio Dr. Di Dio – Criminologo, il Prof. Francesco Mazza – docente di diritto penale presso l’Università di Cassino, il Dr. Edoardo Bottoni- medico legale.

Il Criminologo dott. Antonio Di Dio, già appartenente al Ris, metterà a disposizione dei discenti tutta la sua esperienza e l’attrezzatura utilizzata dagli addetti ai lavori. Una parte del programma sarà dedicato alla fotografia giudiziaria.

Un corso teorico e pratico che intende formare dei professionisti ad espletare le attività investigative e analisi socio-criminologiche sulla scena del crimine. A fine Corso, chi avrà frequentato con merito e profitto, riceverà un attestato di frequenza.