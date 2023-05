Università di Cassino, Gianluca Quadrini presente al meeting per discutere della possibilità di far entrare l’Università nella rete internazionale

Si è svolto ieri presso la sala consiglio del Rettorato di Cassino, un meeting per discutere di un progetto internazionale, un’alleanza di università europee EUt+ che sta valutando l’ipotesi di far entrare nella sua rete l’Università di Cassino. Presente, in rappresentanza della Provincia di Frosinone, anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che a nome del Presidente, Luca Di Stefano, ha portato i saluti e ringraziato per l’opportunità data all’ente di prendere parte all’incontro. “Ringrazio, a nome mio e del consiglio provinciale che rappresento, il Magnifico Rettore, Paolo Dell’Isola, per l’invito e la considerazione che ha nei riguardi delle istituzioni. Oggi, parliamo della possibilità che l’ Università di Cassino ha nel collocarsi nella rete, di università europee EUt+ , un’occasione importante per tutto il territorio. Oggi erano presenti, oltre le altre istituzioni, anche le società, i privati, che hanno deciso di creare questo incubatore nel quale l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale vuole investire e noi come istituzioni ci sentiamo vicini a questo progetto che viene da territorio. Come Provincia di Frosinone siamo fieri di avere queste realtà che dialogano tra loro. Un ringraziamento al Magnifico Rettore, Paolo Dell’Isola per l’invito e la sensibilità che ripone verso le istituzioni coinvolgendoci in prima persona.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA