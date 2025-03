UNIVERSITÀ, ASSESSORE REGIMENTI INCONTRA RETTORE UNITELMA SAPIENZA

«La promozione della cultura, la valorizzazione dei saperi e la capacità di allargare la platea dei laureati sono stati tra i temi al centro dell’incontro che ho avuto ieri con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, Bruno Botta. Le università telematiche svolgono un ruolo complementare rispetto agli Atenei classici e contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa universitaria del Lazio. Vogliamo lavorare a un sistema universitario del Lazio sempre più attrattivo dove l’offerta pubblica e privata, telematica e in presenza possa coesistere in modo armonico portando sempre più studenti a scegliere gli Atenei del Lazio per costruire il proprio futuro». Così Luisa Regimenti, Assessore all’Università della Regione Lazio.

