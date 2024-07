“Uniti per la salute dei cittadini.” Gianluca Quadrini alla fine del consiglio comunale straordinario di Pontecorvo dopo l’approvazione del Nuovo Atto Aziendale della ASL di Frosinone”

Si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale aperto nel comune di Pontecorvo per discutere del nuovo atto aziendale della ASL di Frosinone, a seguito della sua recente approvazione. Durante l’incontro, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che ha giocato un ruolo chiave nell’unire i sindaci del territorio per sostenere la firma di questo atto, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno dimostrato da tutte le parti coinvolte.

“Desidero ringraziare sinceramente il Sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo e gli altri sindaci ma anche il Commissario Straordinario della ASL di Frosinone, la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, per il loro straordinario lavoro e la collaborazione dimostrata. Un grazie a tutti i collaboratori e allo staff della Direttrice Pulvirenti per essersi adoperati in maniera impeccabile e con il cuore per garantire giusti servizi ai cittadini della provincia di Frosinone, attraverso il mantenimento e il potenziamento di tutta la struttura sanitaria presente sul territorio. L’approvazione di questo atto è un passo cruciale verso il miglioramento e il potenziamento delle nostre strutture sanitarie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini. Si tratta di investimenti importanti per la provincia di Frosinone. Il nuovo atto aziendale rappresenta una pietra miliare per il sistema sanitario locale, progettato per rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze della comunità.”

Il nuovo atto prevede il rafforzamento delle infrastrutture sanitarie e un miglioramento dell’offerta di servizi medici, l’apertura di nuovi reparti e l’introduzione di macchinari alle avanguardia. assicurando una protezione adeguata e continua per la salute pubblica.

Il Presidente del Consiglio Provinciale ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e ha espresso gratitudine verso tutti i sindaci e il Commissario Straordinario della ASL per aver lavorato insieme in modo coeso e determinato. “Questa sinergia è stata fondamentale per raggiungere obiettivi comuni e garantire il benessere della nostra popolazione. Sono fiero di essere intervenuto questa mattina in consiglio comunale, proprio per spiegare l’importanza di questo obiettivo raggiunto.”

COMUNICATO STAMPA