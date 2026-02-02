Uniti fino all’ultimo: moglie e marito muoiono a poche ore di distanza

Un dolore profondo ha colpito nelle ultime ore le comunità di Tarquinia e Frascati, sconvolte da una tragedia che ha lasciato senza parole familiari, amici e l’intero mondo sportivo romano.

Maura Giammarioli, 58 anni, originaria di Tarquinia, è scomparsa il 21 gennaio scorso dopo una lunga malattia, affrontata con grande forza e dignità. Accanto a lei, fino all’ultimo momento, il marito Luciano Mazzi, 55 anni, poliziotto in servizio e volto molto conosciuto nell’ambiente sportivo, in particolare per il suo storico legame con la Rugby Roma Olimpic Club.

Il destino ha voluto che, poche ore dopo la morte della moglie, anche Luciano fosse colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, spegnendosi a sua volta e trasformando il dolore in un doppio, devastante lutto.

La coppia viveva a Frascati e lascia due figli, Simone e Alessio, di 29 e 25 anni, oggi costretti ad affrontare una perdita improvvisa e difficile da elaborare.

I funerali si sono svolti oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 11 nel Duomo di San Pietro a Frascati, dove una folla commossa ha voluto stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati anche dal mondo dello sport, dalle istituzioni e da chi ha conosciuto e stimato Maura e Luciano.

Una tragedia che ha scosso due comunità intere, unite ora nel silenzio, nel rispetto e nel ricordo di una coppia legata da un amore che neppure la morte è riuscita a separare.

