“Unità e Collaborazione per il Futuro della Regione”: Incontro tra Gianluca Quadrini e il gruppo di Forza Italia in Provincia di Rieti

Nella giornata di MARTEDI, il Presidente del Consiglio e Presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha avuto un fruttuoso incontro con la dirigenza provinciale di Rieti, volto a discutere e confrontarsi su temi di rilevanza per il territorio e per l’intera regione.

“È fondamentale unire le forze per affrontare le sfide che ci aspettano. Solo attraverso un dialogo costruttivo e collaborativo possiamo progettare un futuro migliore per i nostri cittadini”, ha dichiarato Quadrini, evidenziando l’importanza della sinergia tra le province. “Abbiamo condiviso idee e strategie per promuovere lo sviluppo a 360 gradi delle nostre comunità, affrontando tutto ciò che riguarda le problematiche locali.”

Il Presidente ha inoltre voluto ringraziare il gruppo di Rieti per la calda accoglienza e la disponibilità dimostrata durante l’incontro. “Grande impegno e dedizione da parte dei rappresentati del gruppo provinciale di Rieti, sono certo che insieme possiamo raggiungere importanti obiettivi per il bene della nostra regione. Ringrazio il consigliere comunale di Rieti e Coordinatore provinciale, ing. Emanuele Fagiani, la consigliera comunale e provinciale, prof.ssa Alberta Paris, il vice coordinatore avv. Matteo Di Vittorio, il coordinatore del comune di Rieti e assessore comunale, dott. Fabio Nobili, il sindaco del comune di Borgovelino, ing Emanuele Berardi e tutti gli altri sindaci, consiglieri e assessori presenti.”

Gianluca Quadrini sottolinea come Forza Italia si conferma, quindi, un punto di riferimento solido per le comunità locali, pronta a lavorare in sinergia per un Lazio unito e forte.

