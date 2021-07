Un’iniziativa voluta dalla Lista “Torrice C’E’ ”, a sostegno degli anziani

Lodevole l’iniziativa a cura del lista politica “Torrice C’E’ ” nel dar vita ad uno “Sportello per l’Anziano”, che nei prossimi giorni sarà allestito e reso operativo, presso la sede elettorale del movimento guidato dal candidato a Sindaco l’avv. Alfonso Santangeli. “Lo Sportello per l’anziano rappresenta un valido ed efficiente riferimento per gli anziani di Torrice –fanno sapere dal movimento- Volontari del territorio sono già a disposizione dei nostri “nonni e papà” per offrire loro assistenza amministrativa nella compilazione di bollettini postali, autocertificazioni, raccomandate, domande e richieste on line e cartacee, invio mail e pec, prenotazioni sanitarie e per altre necessità. Il gruppo Torrice C’E’ intende sostenere questa fascia di età, con azioni di solidarietà, supporto e aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane. L’ obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro, non solo, in questa fase preelettorale, ma anche e soprattutto in seguito. I nostri anziani sono una fondamentale risorsa per il nostro territorio, sono importanti per noi e noi vogliamo dimostrarlo aiutandoli e facilitando loro l’accesso ai più svariati servizi. Torrice c’è per non lasciare nessuno indietro!” . “ Nel nostro programma –ha commentato l’avv. Alfonso Santangeli- l’anziano rappresenta una risorsa per il territorio e dunque va protetto e sostenuto, sono molto orgoglioso di questa iniziativa perchè va incontro ai bisogni reali dei nostri concittadini. Questo servizio, integra maggiormente una fascia debole come appunto l’anzano, nella nostra visione di quotidianità, dove nessuno va lasciato indietro, ma si è pronti ad un sostegno reciproco. Credo ne sia venuta fuori una buona proposta, questa è la dimostrazione, una volta di più, che la lista “Torrice C’E’ ” opera a tutela del territorio e della sua comunità, con iniziative valide, con progetti di crescita, mettendo a disposizione le capacità di tutti, ascoltando le necessità ed i bisogni del territorio, confrontando idee ed offrendo valide soluzioni a problematiche che devono essere risolte. Vogliamo che Torrice nelle prossime amministrative volti pagina e s’investa in una politica amministrativa trasparente di sviluppo, crescita e che metta al centro il cittadino e le sue necessità, per tutto ciò “Torrice C’E’”.

comunicato stampa