Unindustria Lazio, Rocca: “Congratulazioni al nuovo presidente Giuseppe Biazzo”

«Congratulazioni, a nome mio e della Giunta regionale, a Giuseppe Biazzo, eletto nuovo presidente di Unindustria Lazio con il 99% di voti favorevoli. Un grazie anche ad Angelo Camilli per l’importante lavoro svolto sino a oggi. L’esperienza e la competenza di Biazzo saranno un faro per le imprese associate del nostro territorio, in un periodo storico sfidante ma anche ricco di opportunità. Le imprese, infatti, sono il motore fondamentale della crescita e del miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, anche grazie all’avvio del Piano Industriale del Lazio. Sono lieto che nel programma della nuova governance sia data grande attenzione alle transizioni, da quella digitale a quella verde, fino alla sostenibilità. Questa spinta consentirà di ridurre importanti divari territoriali e sociali».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

COMUNICATO STAMPA