UNICEF E SAN DONATO VAL DI COMINO INSIEME: NASCE IL “COMUNE SOLIDALE”

IL SINDACO PITTIGLIO: “IN PRIMA LINEA PER LA SOLIDARIETÀ” .

Il Comune di San Donato Val di Comino ha aderito al progetto “Provincia Solidale” promosso dal Comitato provinciale dell’UNICEF. L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’UNICEF per sensibilizzare la comunità locale e promuovere le attività di solidarietà a favore dell’infanzia. L’adesione al progetto prevede diversi step e impegni. Il primo si è concretizzato il 20 novembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con l’illuminazione in blu della sede comunale, simbolo del sostegno alle iniziative UNICEF. Successivamente, il 7 febbraio 2025, è stato avviato presso la sede dell’APS il laboratorio “Il Laboratorio delle Pigotte”. La Pigotta è la celebre bambola di pezza dell’UNICEF: adottandone una, si contribuisce a garantire a un bambino in difficoltà un kit salvavita con medicinali, assistenza sanitaria materno-infantile, vaccini contro le malattie più pericolose e zanzariere antimalaria.

“L’amministrazione comunale ha accolto con grande entusiasmo questo progetto – ha dichiarato il Sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio – perché crediamo fortemente nei valori della solidarietà e della partecipazione attiva della nostra comunità. Sostenere UNICEF significa investire in un futuro più giusto per tutti i bambini e sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sull’importanza dell’aiuto reciproco”.

Il laboratorio ha un duplice valore sociale: da un lato, diffondere tra la comunità e le nuove generazioni la cultura della solidarietà, perché “ogni Pigotta adottata è una vita salvata”; dall’altro, creare un momento di condivisione e aggregazione sociale, coinvolgendo i soci dell’APS e i cittadini in un’attività dal forte impatto umano e comunitario.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Assessore ai Servizi Sociali Teresa Mazzola e delle Consigliere Comunali Francesca Perrella e Monica Piselli, in collaborazione con la delegazione UNICEF rappresentata dalla Presidente del Comitato Provinciale Lucia Favilla e dalla Segretaria Angelica Spalvieri, nonché con l’APS “Centro Sociale”, nella persona della signora Gina Cence.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio che vedrà il Comune di San Donato Val di Comino sempre più impegnato in azioni concrete a favore dell’infanzia e dei più vulnerabili.