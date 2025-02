Unicas Orienta e Unicas Career Day: La Provincia di Frosinone al fianco dell’Università di Cassino. Presente Quadrini

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con orgoglio alla presentazione della XV edizione di Unicas Orienta e Unicas Career Day, un evento che si terrà giovedì 27 febbraio a Cassino, con l’obiettivo di mettere in relazione il mondo accademico con quello del lavoro, offrendo agli studenti l’opportunità di incontrare aziende, professionisti e realtà del territorio.

In occasione della presentazione, il Presidente ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento, portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per il lavoro straordinario svolto dal Magnifico Rettore, prof. Marco Dell’Isola, alla guida dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. “Questa università – ha dichiarato il Quadrini – è un fulcro di sviluppo per il nostro territorio. La sua crescita costante, la qualità della formazione e l’apertura verso le sfide del futuro sono un esempio da seguire. Ogni giorno, l’Ateneo si arricchisce di nuove risorse umane e professionali, diventando un punto di riferimento non solo per i giovani, ma per l’intera comunità.”

Il Presidente ha poi sottolineato l’importanza di eventi come Unicas Orienta e Unicas Career Day, che rappresentano momenti cruciali di orientamento per gli studenti e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. “L’università è un trampolino di lancio, non solo per chi si prepara ad affrontare il mondo del lavoro, ma per chi vuole contribuire alla crescita economica e sociale della nostra provincia.”

Quadrini ha anche colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il Magnifico Rettore per la sua visione lungimirante e per l’impegno costante nell’arricchire l’Università di Cassino di nuove opportunità per le future generazioni. “Grazie alla sua leadership – ha concluso – l’Ateneo è diventato un polo di eccellenza, in continua espansione, che riesce a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e a formare professionisti preparati e competenti.”