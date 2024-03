Unicas – Inaugurazione Anno Accademico, Acampora: “Eccellenza in termini di formazione, innovazione e sviluppo.”

A margine della cerimonia inaugurale, il Presidente Acampora ha avuto un proficuo incontro con il Presidente Rocca e con il neo Commissario del Consorzio Industriale del Lazio

“Ieri mattina ho partecipato con grande piacere alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024 dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che festeggia il 45° anno dalla sua fondazione. Un’eccellenza in termini di formazione, innovazione e progresso, le cui azioni hanno da sempre trovato il pieno sostegno della Camera di Commercio Frosinone Latina. La sinergia tra Ente camerale e Unicas, con il supporto del Magnifico Rettore Marco Dell’Isola, ha reso possibile la realizzazione del Master di I livello “Management dell’Economia Circolare, Sostenibilità e Diritto Ambientale” promosso in collaborazione con l’Azienda Speciale Informare e recentemente presentato. – Così il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora, a margine della cerimonia inaugurale – L’Università di Cassino è un polo formativo centrale per il Lazio meridionale, per i nostri giovani ma anche per il nostro tessuto produttivo ed economico, perché la formazione crea occupazione ed oggi c’è una crescente necessità di figure preparate a rispondere alle nuove esigenze delle imprese; di giovani che possano colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. La Camera di Commercio continuerà a fare la sua parte, sostenendo l’azione dell’Unicas con tutti i mezzi necessari e facendo da cerniera tra il mondo della formazione e quello delle imprese. A tutti auguro un proficuo Anno Accademico”.

Al termine dell’evento, il Presidente Acampora, unitamente al Presidente della Regione, Francesco Rocca, ha incontrato il neo Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, il Prof. Raffaele Trequattrini, già Prorettore Unicas. Un breve colloquio per rimarcare la necessità di lavorare insieme, in questa nuova fase del Consorzio Unico, per supportare lo sviluppo industriale ed economico della regione, con particolare attenzione alle tematiche di più stretta urgenza quali la realizzazione di infrastrutture, l’efficientamento, la desertificazione industriale, l’erogazione di servizi chiave per le imprese attinenti alla logistica, all’energia, all’ambiente ed alla digitalizzazione. “La Camera di Commercio, come socio di maggioranza relativa del Consorzio, sostiene la nomina del Prof. Trequattrini. – Ha commentato Acampora – Questo è il momento di entrare nel pieno della fase operativa. Occorrerà la massima condivisione d’intenti per dare risposte al nostro tessuto economico e industriale”.

