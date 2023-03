Unicas, inaugurato il Master “Management dell’economia circolare, sostenibilità e diritto ambientale”

Il presidente Quadrini: “Iniziativa formativa importante per tutelare l’ambiente e costruire uno sviluppo sostenibile. Complimenti all’Università e alla Procura”.

E’ stato presentato ieri il master Master Universitario di I livello dal titolo “Management dell’economia circolare, sostenibilità e diritto ambientale”, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Frosinone.

Il corso, coordinato dal professor Giuseppe Russo, che mira ad approfondire argomenti attualissimi e di drammatica incidenza anche sul territorio della provincia di Frosinone, dove i temi della risorsa idrica, dell’inquinamento delle falde e del sottosuolo, dello sversamento di rifiuti pericolosi e nocivi nelle acque pubbliche e la sempre maggiore necessità di un’azione preventiva dei comportamenti illeciti e dei reati in materia, sono al centro delle cronache quotidiane Un master rivolto agli studenti universitari ma anche agli operatori del settore, che può e deve generare un impegno comune e condiviso, strategie mirate e soluzioni immediatamente efficaci per un futuro sostenibile.Presente alla giornata informativa, oltre a diverse autorità del territorio, anche il presidente del consiglio provinciale Gianluca Quadrini in rappresentanza del presidente Di Stefano.

“Rivolgo, a nome del presidente Di Stefano – ha detto Quadrini – i migliori auguri di buon lavoro sia agli organizzatori del master che ai partecipanti. Si tratta di un’iniziativa formativa di grande spessore che affronta una tematica importantissima come quella della tutela ambientale, delle risorse e dell’economia circolare. Non solo come visione strategica di futuro, ma soprattutto come difesa e tutela dell’ecosistema. Ancora una volta l’Università di Cassino e del Lazio meridionale si dimostra, in collaborazione con la Procura della Repubblica, motore della crescita culturale e delle competenze nel nostro territorio. Come Provincia siamo vicini a queste iniziative, le supportiamo e siamo disponibili a tutte quelle altre opportunità finalizzate allo sviluppo”.

