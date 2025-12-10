UNESCO, RIGHINI: «RICONOSCIMENTO STORICO ALLA CUCINA ITALIANA. COMPLIMENTI AL MINISTRO LOLLOBRIGIDA»

«Accogliamo con profonda soddisfazione e autentico orgoglio la notizia dell’ingresso ufficiale della Cucina italiana nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Un traguardo storico che premia non soltanto la straordinaria ricchezza delle nostre tradizioni gastronomiche, ma anche i valori di sostenibilità, lotta allo spreco e tutela della biodiversità che caratterizzano il nostro modello alimentare. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento e un convinto plauso al Governo Meloni e il particolare al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per il lavoro svolto e per l’impegno costante nel valorizzare in sede internazionale, le eccellenze agroalimentari italiane. Questo riconoscimento è anche il frutto della determinazione con cui il Ministero ha sostenuto un percorso culturale capace di rappresentare la cucina italiana non solo come tradizione, ma come identità condivisa e pratica quotidiana che unisce territori, comunità e stili di vita. Un ringraziamento va anche ai nostri agricoltori che ci regalano sempre ingredienti unici al mondo. La decisione dell’UNESCO rafforza ulteriormente la nostra missione regionale: proteggere e promuovere le filiere agricole, salvaguardare le produzioni tipiche, sostenere la qualità e l’autenticità del cibo che nasce dai nostri territori. È un successo dell’Italia intera, che ci sprona a continuare con rinnovato entusiasmo il lavoro a sostegno del mondo agricolo e del valore culturale che esso esprime», lo dichiara l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

