Under 17 della Nuova Broccostella in campo al torneo internazionale ‘Lazio Cup’: crescita, talento e confronto con squadre professionistiche

Continua senza sosta il percorso intrapreso dalla Nuova Broccostella che tassello dopo tassello, sta cercando di alzare l’asticella sotto ogni punto di vista.

L’ultima novità riguarda la partecipazione della formazione Under 17 al torneo internazionale “Lazio Cup” che si svolgerà dal 12 al 17 maggio tra i campi di Villalba, Fiuggi, Alatri, Casalattico e Broccostella.

“Per noi è un motivo di grande orgoglio poter partecipare a questa grande competizione – ci racconta il direttore tecnico Mario Buccilli. Grazie agli ottimi rapporti tra gli organizzatori e il nostro tecnico Stefano Tanzilli, che ringraziamo per il suo prezioso contributo, i nostri ragazzi potranno confrontarsi con società professionistiche come il Napoli, la Vis Pesaro e St. Catharines, squadra proveniente dal Canada, e vivere giorni di aggregazione e scambio interculturale.

Il gruppo Under 17 sarà guidato dal nostro condottiero Ivan Di Pietra che sta facendo un lavoro egregio con questi ragazzi e disputerà tutte le partite di qualificazione nello stadio del Broccostella.

Il nostro obiettivo è far crescere questo gruppo e soprattutto, questa società che tanto sta investendo in questi ultimi anni. Proprio per questo, abbiamo deciso di aggregare a questo gruppo anche alcuni ragazzi del 2011 che riteniamo, possano mettersi in mostra anche tra i più “grandi”.

Oltre a ringraziare il presidente e tutta la dirigenza per questo grande impegno, ne approfitto per ringraziare anche il sindaco di Broccostella, Domenico Urbano che ha concesso la struttura per questo importante evento e noi siamo ben felici di ospitare questi “campioni” del futuro. Da parte nostra, faremo del tutto per farci trovare pronti e siamo sicuri che il nostro apporto sarà fondamentale per la riuscita di questo torneo.”

𝒩ℴ𝒾 𝒮𝒾𝒶𝓂ℴ 𝒫𝒶𝓈𝓈𝒾ℴ𝓃ℯ!

#asdnuovabroccostella ⚽️💚🩵