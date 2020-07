Uncem: Ottimo risultato dagli Stati generali della Montagna a Roccaraso

“Gli Stati Generali della Montagna tenuti lo scorso fine settimana a Roccaraso sono un momento fondamentale e, direi, storico per la salvaguardia dell’enorme patrimonio di civiltà e di bellezze che i centri montani della nostra nazione rappresentano”.Lo ha affermato il Presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci, al termine della due giorni di lavori in Abbruzzo.“L’Uncem, che io mi onoro di rappresentare nel Lazio, – ha continuato Bellucci – si batte da anni per affermare il concetto di “montanità” per mettere in risalto la mole di esigenze, istanze e problemi ma anche sapienza, cultura e socialità che costituiscono un tesoro enorme e unico. Tesoro la nostra nazione per troppo tempo ha dimenticato di possedere, ponendolo in gravissimo rischio. Per questo motivo sentire le parole del ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia a Roccaraso, dopo due giorni di confronto con noi, e ascoltare finalmente quanto impellenti e importati siano anche per il Governo italiano i problemi da risolvere e che riguardano la nostra Montagna, è motivo per noi di enorme soddisfazione.E’ chiaro che, nel ringraziare il ministro Boccia, l’Uncem comunque non abbasserà la guardia e contribuirà, oltre a vigilare, a cogliere le occasioni che, come è stato detto, ci offrirà il “Recovery fund”. Si è parlato chiaramente, infatti, di un pacchetto di interventi mirati a ripopolare e far ripartire alcune aree del Paese come quelle montane o interne e quindi più svantaggiate.‘I diritti universali vengono prima dei vincoli di bilancio’ ha detto il ministro agli Affari Regionali. Noi di Uncem – ha continuato Bellucci – questo lo sosteniamo da sempre, quando ci riferiamo ai disagi enormi di coloro che vivono in montagna. Spesso si tratta di luoghi senza assistenza medica o senza rete telefonica digitale oltre che telematica. Mi riferisco a questi aspetti molto concreti quando esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto anche a Roccaraso, perché il ministro Boccia ci ha rassicurato sull’impegno a fornire i servizi essenziali alla Montagna per i quali ci battiamo da anni: salute, scuola, reti, fibra, trasporti, punti nascita e tutto ciò che possa assicurare un vivere civile. Lo ha ben sintetizzato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, quando ha sottolineato come sia fondamentale colmare i divari territoriali specialmente per le aree interne. Grande soddisfazione anche perché in queste giornate di lavoro è apparso chiarissimo come Uncem sia l’organismo di rappresentanza più preparato per sostenere il processo di rilancio che è stato annunciato. Anche in virtù di tutto quanto esposto – ha concluso il Presidente Bellucci – voglio ribadire il lavoro che la nostra organizzazione, l’Uncem Lazio, sta svolgendo nelle more del varo della legge regionale di trasformazione delle Comunità Montane in Unioni Montane. Come Uncem Lazio, infatti, abbiamo avanzato una precisa proposta che veda il nuovo organismo come un ente intermedio ed ambito ottimale, affinché sia effettivamente operativo ed efficace per le nostre aree e i nostri centri montani”.

COMUNICATO STAMPA

