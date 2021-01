Uncem Lazio su fondi per i Piccoli Comuni. Nel Lazio situazione particolarmente critica

“Bisogna essere molto soddisfatti per l’approvazione da parte della Conferenza Unificata dell’elenco dei Comuni con meno di 5000 abitanti che riceveranno i finanziamenti previsti dalla legge 158, approvata ben tre anni e mezzo fa. Si tratta, per ora, di 160 milioni, più altre risorse. Non è tantissimo ma è qualcosa di davvero prezioso, trattandosi di piccoli comuni, sistematicamente dimenticati anche nella recente storia. A tal proposito vale la pena soffermarsi su alcuni parametri che riguardano i piccoli comuni della nostra regione e che a mio modo di vedere sono particolarmente allarmanti. Nel Lazio, infatti, sono 254 i piccoli comuni individuati perché al di sotto della soglia dei 5000 abitanti. Ebbene la quasi totalità di questi comuni soffre delle “patologie” più gravi: 250 su 254 superano la soglia di pericolosità ambientale per problemi idrogeologici e risultano, dunque, decisamente a rischio; 250 su 254 soffrono per la povertà degli abitanti con una media pro-capite del reddito al di sotto della soglia media italiana; tutti, cioè 254 su 254 hanno una popolazione oltre la soglia di squilibrio sopportabile tra anziani e cittadini in età di occupazione. Una situazione estremamente preoccupante insomma che vede i piccoli centri del Lazio tra quelli che mediamente soffrono delle maggiori criticità. Particolarmente preziosa, dunque la legge Realacci-Borghi, che l’Uncem, la nostra organizzazione, ha sempre sostenuto e che il nostro Presidente Bussone non perde occasione di ricordare, che sottolinea la specialità di questi comuni che nella stragrande maggioranza sono montani e soffrono tutti i disagi dell’esistenza in altura. Un auspicio, che la crisi di governo non riporti indietro l’erogazione dei benefici per i quali manca la firma del Presidente del Consiglio”.

Lo afferma il Presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci

COMUNICATO STAMPA