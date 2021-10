Uncem Lazio, Bellucci – Ministro Gelmini conferma possibilità legge sulla Montagna entro l’anno

“Un gran bel risultato quello ottenuto da Uncem, la nostra organizzazione, che è risultata credibile, equilibrata e competente nella lunga battaglia per affermare e ottenere la soluzione alle tante e complesse istanze che promanano dai territori montani della nostra bella Italia.

L’incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini con il nostro presidente Marco Bussone e tutta la Giunta di Uncem, al quale ho avuto la possibilità partecipare in qualità di presidente di Uncem Lazio, è stato un momento di confronto assai utile, anzi direi determinante, per “dare centralità al tema della montagna e una vera e propria Strategia nazionale per il suo rilancio” per dirla con il presidente Bussone.

Il ministro Gelmini ha infatti sottolineato come la legge quadro sulla montagna è stata collegata alla legge di bilancio ed avrà dunque una corsia preferenziale in Parlamento. Si potrebbe avere, dunque, prima della fine dell’anno. Ha ricordato che l’Expo di Dubai avrà tra i temi principali proprio la montagna e che nel PNRR ci sono risorse per diffondere le green community.

Proprio di questo parleremo tra pochi giorni, il 29 e 30 ottobre a Labro, uno splendido borgo montano in provincia di Rieti, dove Uncem e Uncem Lazio stanno organizzando una due giorni interamente dedicata alle strategie per il rilancio dei centri montani e della Montagna affrontando, con l’ausilio di specialisti, il tema dei fondi europei, in primis quelli messi a disposizione dal PNRR e le vaste problematiche che gli Enti Locali, specie quelli più piccoli, potranno incontrare.

A tal proposito, davvero preziosa l’istituzione di una task force per dare assistenza ai piccoli Comuni proprio in relazione ai progetti legati al PNRR la cui composizione il ministro Gelmini ha confermato”.

Lo ha affermato il Presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci

