UNCEM, Battisti e Pittiglio: congratulazioni ad Achille Bellucci confermato presidente

“Desideriamo rivolgere ad Achille Bellucci le nostre più sincere congratulazioni per la sua riconferma alla guida dell’UNCEM avvenuta oggi nel congresso di Fiuggi”.

Lo dichiarano in una nota la Consigliera regionale Sara Battisti e il Vicepresidente della Provincia di Frosinone Enrico Pittiglio.

“La sua rielezione – proseguono – rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni a sostegno dei comuni montani, delle comunità locali e delle amministrazioni che operano quotidianamente in contesti complessi ma ricchi di potenzialità. La sua esperienza e la sua visione continueranno a essere fondamentali per valorizzare le aree interne del Lazio, promuovere politiche di sviluppo sostenibile e rafforzare la collaborazione istituzionale”.

“Siamo certi – concludono Battisti e Pittiglio – anche in questo nuovo mandato, Bellucci saprà proseguire il percorso intrapreso con impegno, dialogo e competenza, nell’interesse dei territori e delle persone che li vivono”.

