Un’azienda che “porta la fibra ottica dove non c’è”. Premio per TLC Telecomunicazioni al Milano Marketing Festival

Nell’ambito del Milano Marketing Festival 2021 è stato conferito a TLC Telecomunicazioni, azienda nazionale con sede a Formia, il Reward Top 100 Products di Class Editori “per l’impegno nel portare la fibra ottica dove non c’è, fornendo anche servizi di backup e di comunicazione unificata”. La cerimonia di premiazione si terrà martedì 16 marzo in diretta dalle ore 19.10 su Class CNBC, al canale 507 di Sky, in streaming su video.milanofinanza.it.

Per TLC Telecomunicazioni parteciperà il CEO Giuseppe Del Prete, in connessione su piattaforma Zoom, alla presenza di giornalisti e top manager di Class Editori dagli studi di ClassCnbc, per la consegna virtuale del riconoscimento e un digital speech di 60 secondi. La quinta edizione del Milano Marketing Festival si terrà dal 15 al 19 marzo. Appuntamento tra i più importanti di tutta la comunità del marketing: chi lo insegna, chi lo studia, chi lo pratica, chi lo utilizza, chi lo programma, chi lo comunica. Cinque giorni di conferenze, approfondimenti, interviste, confronti.

“Il motto ‘do it better’, fare sempre meglio, del MMF 2021 è anche il motto di tutto lo staff TLC. Cercare di migliore la qualità e la quantità dei servizi offerti. Tra i nostri punti forti l’attenzione al cliente, lo studio di soluzioni dedicate e, soprattutto, la fibra ottica dedicata a progetto, pensata per arrivare fino a un gigabyte di navigazione. Velocità ormai necessarie in tutti i settori vitali della società, imprese, enti, scuole e istituti formativi” afferma Giuseppe del Prete, CEO di TLC Telecomunicazioni.

TLC Telecomunicazioni è una azienda nazionale di telecomunicazioni nata nel 2004, con sede a Formia (LT). TLC Telecomunicazioni offre servizi di telefonia, internet, connettività, fibra aziendale. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia a costi contenuti, l’attenzione ai clienti aziendali e domestici, il sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC svolge la sua attività su tutta Italia e offre un servizio tecnologicamente all’avanguardia e con standard qualitativi eccellenti. Info su tlctel.com o 800132824.

