Un’altra corazzata per il Tikitaka Planet,al Palaroma arriva il Città di Falconara

Francavilla al Mare. Dopo il successo del Palarigopiano sul Pescara Futsal Femminile, altro grande appuntamento per il Tikitaka Planet: al Palaroma di Montesilvano arriverà la capolista Città di Falconara, che attualmente condivide il primo posto con Lazio Global C5 e PM Granzette. A dividere le giallorosse dalle prime della classe ci sono appena 3 punti.

Così il coach Edgar Schurtz ha presentato l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di serie A di Calcio a 5 Femminile: “Sarà dura, già abbiamo dimenticato la vittoria della scorsa domenica, stiamo lavorando per la partita con il Falconara, sappiamo che sarà un’altra partita difficile, sappiamo che il nostro calendario in questo periodo non è facile. Stiamo lavorando per migliorare di settimana in settimana, passo dopo passo, per arrivare bene al momento che conta: speriamo di arrivare in coppa e di qualificarci per i play off nelle migliori condizioni possibili. Sicuramente siamo motivati perché quasi nessuno aspettava questa vittoria, però rimaniamo con i piedi per terra perché sappiamo chi siamo, la vittoria di domenica non sta a significare che siamo più o meno forti. Affronteremo un delle squadre più forti del campionato, stiamo lavorando per fare il nostro gioco e per provare a sorprendere ancora”.

Appuntamento allora a Domenica ore 18.30 al Palaroma di Montesilvano, ingresso a 5€, Under 12 omaggio. La società Tikitaka Planet insieme al proprio partner Gsm Service ha indetto un sorteggio a fine primo tempo per i possessori del biglietto di ingresso mettendo in palio un monopattino elettrico.

COMUNICATO STAMPA