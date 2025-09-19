UNAGRI celebra i suoi 75 anni con “La Storia di Elais”: un intreccio di arte, identità e resistenza agricola.

La terra, le radici, la memoria e il futuro: questi i temi al centro dell’evento che domenica 21 settembre 2025, alle ore 18.00, animerà il punto vendita UNAGRI di Via Enrico Toti a Itri.

La Cooperativa UNAGRI, fondata nel 1950, apre ufficialmente le celebrazioni per il suo 75° anniversario con un appuntamento che unisce arte e impegno agricolo: la presentazione de “La Storia di Elais” di Fabrizio Gargano e Gisa De Nicola.

Da decenni UNAGRI è punto di riferimento per gli olivicoltori locali, impegnati nella coltivazione dell’oliva itrana, eccellenza del territorio oggi messa alla prova da sfide climatiche e ambientali sempre più dure. In questo contesto, il modello cooperativo resta una risorsa fondamentale: non solo garantisce sostegno ai produttori, ma custodisce valori di solidarietà e resilienza collettiva, una vera salvezza per la comunità agricola itrana.

“La nostra missione è proteggere il lavoro e la passione degli olivicoltori, salvaguardando un patrimonio agricolo unico come l’oliva itrana. Il 75° anniversario è l’occasione per celebrare le radici profonde della nostra terra e il valore della cooperazione”, dichiara Francesco Meschino, presidente della cooperativa Unagri.

“La Storia di Elais” – un racconto illustrato che parte da un uliveto che non può essere venduto – dialoga profondamente con questa missione. È la storia di un legame con la terra che non si spezza, proprio come quello che unisce da 75 anni la Cooperativa UNAGRI agli agricoltori e alle famiglie del territorio.

Un appuntamento quello di domenica 21 ore 18.00 che segna non solo l’avvio delle celebrazioni per i 75 anni della cooperativa, ma anche un invito a riflettere sul valore della terra, sulla forza dello spirito cooperativo e sul futuro dell’olivicoltura locale.

I presenti potranno ammirare la mostra d’arte diffusa curata da Fabio D’Achille (MAD), già approdata a Latina con il progetto “Green!” in collaborazione con la giornalista Tiziana Briguglio. In esclusiva vedranno le tavole della graphic novel, realizzate da Fabrizio Gargano insieme a De Nicola (sommelier e fondatrice di OlioCentrica), che saranno esposte su una parete del punto vendita UNAGRI.