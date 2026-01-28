Una vita spezzata troppo presto: l’addio a Francesco Latini

Un dolore profondo e silenzioso ha colpito la comunità di Trivigliano e l’intero territorio. Nella giornata del 23 gennaio è venuto improvvisamente a mancare Francesco Latini, di soli 14 anni, lasciando un vuoto immenso nel cuore della sua famiglia e di quanti lo conoscevano.

Una notizia che ha scosso tutti, perché quando se ne va una vita così giovane il senso di ingiustizia diventa ancora più forte. Francesco era un ragazzo nel pieno della sua crescita, con sogni, speranze e un futuro ancora tutto da scrivere. Il suo sorriso, la sua presenza e la sua dolcezza restano ora come un ricordo prezioso per genitori, sorella, nonni, zii, parenti e amici, uniti oggi da un dolore difficile da esprimere a parole.

I funerali si terranno giovedì 29 gennaio alle ore 15:00, presso la chiesa di Santa Maria Assunta. La salma è esposta nella camera mortuaria dell’ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, visitabile dalle ore 08:00 alle 18:00. La famiglia ha ringraziato fin da ora quanti prenderanno parte alle esequie e si stringeranno a loro in questo momento di grande sofferenza.

In queste ore di lutto, LiriTV si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia Latini, esprimendo le più sentite condoglianze e una sincera vicinanza. Davanti a una perdita così grande, il silenzio e il rispetto diventano forme di abbraccio, mentre il ricordo di Francesco continuerà a vivere nel cuore di chi gli ha voluto bene.

