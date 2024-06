Una tre giorni da NON PERDERE allo Spazio Culturale Nicolosi

Prosegue l’intensa programmazione dello Spazio Culturale Nicolosi che propone una tre giorni di appuntamenti imperdibili presso la storica Piazzetta del Quartiere Nicolosi in Via Filippo Corridoni.

Si comincia Mercoledì 5 Giugno ore 21.00 nell'ambito del progetto Piccola Città #rigenerazioneurbana , con il concerto SOGNAI TALMENTE FORTE: QUANDO LA POESIA DIVENTA CANZONE di e con MASSIMO BUBOLA (voce e chitarra). Massimo Bubola è cantante, scrittore, poeta, autore di moltissime musiche che hanno segnato la storia della nostra musica, ha scritto i "testi" e la musica degli ultimi 4 dischi di Fabrizio De André, dal Servo Pastore a Don Raffae' passando per Fiume Sand Creek, senza citare I Cieli d'Irlanda, che porto' al successo Fiorella Mannoia e tanto altro. Il progetto Piccola Città di Terzo Lotto IACP, associazione che unisce le realtà che dagli scorsi anni hanno operato all'interno del Quartiere Nicolosi come Spazio Culturale Nicolosi, Teatro Ragazzi di Latina, Lestra, Angolo di Chirone, Città Domani, è un vero e proprio vanto per la città di Latina essendosi aggiudicato, assieme ad altri 11 progetti in Italia (secondo in graduatoria) un bando della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il "Creative Living Lab V edizione" "per la Promozione di progetti in luoghi da rigenerare", il progetto di Latina è l'unico finanziato nel Lazio. Tra l'altro il progetto gode della MediaPartnership di Rai Cultura che mercoledì sarà presente con una sua troupe al Nicolosi. Si proseguirà poi Giovedì 6 Giugno ore 21.00 e @tNICOLOSI 2024 con APPUNTI DAI LEPINI : Incontro con la canzone popolare con:QUIRINO CIFRA voce e chitarra MIMMO BATTISTA chitarra acustica MARCO POETA guitarra portuguesa. L'ultimo cantastorie, racconta della sua terra, della sua Bassiano, dei personaggi di tanto, tanto tempo fa. @tNICOLOSI, giunto alla sua terza edizione, è patrocinato, oltre che dal Comune di Latina, dall'ATER e da Fondazione Roma, anche da Regione Lazio e sempre di più la kermesse del Nicolosi si sta imponendo come uno dei festival più importanti a livello regionale. Ma non finisce qui perché Venerdì 7 Giugno ore 21.00, sempre nell'ambito di @tNICOLOSI 2024, ci sarà un altro concerto esclusivo e da non perdere: SIAMO TUTTI FIGLI DI UNA STRATOCASTER ROSSA: i 50'anni di carriera di Marco POETA con: MARCO POETA chitarra elettrica, MAURIZIO GRAZIOSI basso elettrico, PINO GULIZIA chitarra elettrica, PRIMINO PAVANI Batteria, TONY GULIZIA Tastiere

Marco Poeta è un chitarrista di fama mondiale, con all’attivo numerosissime collaborazioni nazionali (Lucio Dalla, Ares Tavolazzi, Banco del Mutuo Soccorso, Endrigo, Finardi, Avion Travel, Enzo Gragnaniello), conseguenza di una carriera votata instancabilmente alla ricerca ed alla passione prima per la bossanova e poi per il fado, ha inoltre collaborato con musicisti di caratura mondiale come Caetano Veloso, Chico Buarque e Baden Powell, Argentina Santos, Ana Sofia Varela, Ana Moura.

Nella tre giorni di spettacoli da segnalare anche alle 17.00 di mercoledì 5 giugno IL PICCOLO TEATRO NICOLOSI, una performance dei bambini e ragazzi del Doposcuola Angolo di Chirone, avamposto educativo completamente gratuito che accoglie bambini e ragazzi le cui famiglie provengono da quattro diversi continenti. I ragazzi si esibiranno sotto la magistrale guida di Melania Maccaferri, Teatro Ragazzi, che nell’ambito del progetto Piccola Città ha portato avanti con loro un Laboratorio Teatrale (gratuito) durato sei mesi. Tanto per non farsi mancare nulla da segnalare anche Giovedì 6 Giugno alle 18.00 l’ INAUGURAZIONE della MOSTRA: IL QUARTIERE NICOLOSI, Un Pezzo di Città che parte da un’indagine critica di Serena COLASANTI, la giovane architetta scomparsa prematuramente quest’anno, il cui lavoro sul Nicolosi rappresenta il documento più esaustivo e la ricerca più completa che ad oggi abbiamo sul quartiere considerato uno dei modelli più importanti al mondo per quanto riguarda l’edilizia popolare. All’inaugurazione interverranno: Pietro CEFALY, Carlo MICCIO, Anna Eugenia MORINI.

L’evento è organizzato in collaborazione con LA CASA dell’ARCHITETTURA e il Collettivo PRIMO CONTATTO, la mostra proporrà molte delle tavole della ricerca di Serena Colasanti che saranno intervallate dalle foto di Marcello Scopelliti tratte dalla Mostra “Il cielo sopra_|”, che nell’ottobre del 2010 è stata ospitata dalla Romberg Arte Contemporanea di Latina. La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno, dal giovedì alla domenica, dalle 17.00 alle 20.00. Non resta allora che segnare tutto in agenda e recarsi a godere di Cultura, Rigenerazione e Integrazione presso lo Spazio Culturale Nicolosi, in Via Filippo Corridoni, 78 nella PIAZZETTA del QUARTIERE NICOLOSI a Latina, l’ingresso, come sempre, è Gratuito.

